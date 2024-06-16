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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 10 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي، بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة، وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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