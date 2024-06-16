العثور على جثة عامل داخل منور عقار في الوراق

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة عامل خردة، متوفي داخل منور عقار بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة.

العثور على جثة عامل خردة في الوراق

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بمنور عقار بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة عامل خردة، بجوارها سرنجة بها مواد مخدرة وبعمل التحريات، تبين أن المتوفي مدمن مواد مخدرة وجرعة مخدرات سبب الوفاة، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.