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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

9300 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال

المعتقلين الفلسطينيين
المعتقلين الفلسطينيين
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 تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال 9300 مواطن في سجونها،  بينهم ما لا يقل عن 75 امرأة، ونحو 250 طفلًا.

ونوه نادي الأسير، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن هذا العدد من المعتقلين لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، والذي يقدر عددهم بالآلاف، وكان إدارة سجون الاحتلال قد أعلنت عن احتجاز 899، تحت تصنيف (بالمقاتل غير شرعي).

وأشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين يبلغ أكثر من 3400.

وأوضح أن من بين إجمالي المعتقلين نحو 600 معتقل، ما بين من يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، ومن يطالب الاحتلال بإصدار أحكام مؤبدة بحقّهم.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال نادي الأسير عدد المعتقلين الإداريين