بعد عرضه فى "كان".. نتفليكس تقترب من الاستحواذ على فيلم "Emilia Perez"

عقب ردود الفعل الإيجابية التي حصدها فيلم “Emilia Perez” للمخرج الفرنسي جاك أوديار، بعد عرضه بالمسابقة الرسمية لـ مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77، اقترب عملاق البث الرقمي “نتفليكس” من الاستحواذ على الفيلم.

ووفق موقع “فارايتي” فإن الصفقة تنص الحصول على حقوق الفيلم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقالت المصادر إن الصفقة التي يمكن أن تشمل أيضًا مناطق إضافية تبلغ قيمتها حوالي 12 مليون دولار، ولا يزال هناك احتمال أن تنهار المفاوضات الجارية.

تدور أحداث الفيلم حول ريتا، التي تتمتع بمؤهلات أعلى من قيمتها الحقيقية ومقدرة بأقل من قيمتها، تعمل محامية في شركة كبيرة تهتم بإخراج المجرمين من العقاب أكثر من تقديمهم إلى العدالة. في أحد الأيام، تم منحها مخرجًا غير متوقع، عندما قام زعيم الكارتل مانيتاس بتعيينها لمساعدته على الانسحاب من عمله وتحقيق خطة كان يعدها سرًا لسنوات، وهي أن تصبح المرأة التي طالما حلم بأن تكونها.

ويشارك المخرج الفرنسي بانتظام في مهرجان كان السينمائي، وحصد أوديار جائزة السعفة الذهبية عام 2015، عن فيلم “Deephan”، وآخر تواجد له في الكروازيت كان من خلال فيلم “Paris, 13th District” عام 2021.