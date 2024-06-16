رفع درجة الاستعداد بمستشفيات جامعة أسيوط في عيد الأضحى

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن مستشفيات جامعة أسيوط؛ اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة؛ لضمان استمرار الخدمات الصحية، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ بجميع الأقسام، والتخصصات الطبية.

ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، وتوافر المستلزمات الطبية، والأدوية، والكميات اللازمة من الأرصدة في بنك الدم، والتأكد من عمل أجهزة الأشعة، والمعامل بكفاءة؛ لتوفير خدمة طبية متكاملة بالمستشفيات الجامعية خلال فترة العيد.



وتتابع إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية؛ انتظام، وجودة الخدمة الصحية المُقدمة؛ بمختلف الأقسام، والوحدات، تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية؛ وذلك حرصاً على استمرار عمل المستشفيات الجامعية بكامل طاقتها، ووجود الأطقم الطبية، وأطقم التمريض، ووضع جداول لأوقات الأجازات، والراحة؛ طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى.

وعبر الدكتور المنشاوي؛ عن خالص شكره، وتقديره للعاملين في المستشفيات الجامعية من الأطباء، والممرضين، والفنيين، والإداريين، وأفراد الأمن، الذين يواصلون عملهم خلال فترة أجازة عيد الأضحى؛ منوهاً بجهودهم المخلصة، وتفانيهم في خدمة المرضى؛ لمواصلة تقديم الرعاية الصحية بأعلى المعايير، و بما يجسد أسمى معاني العطاء، والتضحية.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس جامعة أسيوط؛ أسمى آيات التهاني، والتبريكات؛ للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين؛ الإسلامية، والعربية، وأسرة جامعة أسيوط؛ ودعا الله العلي القدير؛ أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير، واليمن، والبركات، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأهلها؛ من كل سوء، ويبقيها دار أمن، ويمن، واطمئنان.