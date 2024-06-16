غلق فوري لمركز طبي وتحرير محضرين لأخر بمركز فاقوس للعمل بدون ترخيص

قامت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية، والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة سلامة الدواء وجهاز حماية المستهلك للتفتيش على مركزين طبيين بمركز فاقوس.

وأسفر التفتيش عن الغلق الفوري لمركز طبى يعمل بدون ترخيص وقد صدر له قرار غلق العام الماضي، وغلق العناية المركزة وغرفة الحضانات بالمركز الأخر لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية فضلاً عن التحفظ على كمية من الأدوية غير المرخص بها بمعرفة هيئة الدواء المصرية بالإضافة لتحرير محضر جنح وأخر بيئي لوجود مخالفات بالمنشأة الطبية.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها و شروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المركزين التي تم التفتيش عليهما تتمثل في (مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهة المختصة - عدم وجود رخصة بيئية - عدم وجود رخصة تشغيل - عدم وجود سجل بيئي - عدم وجود سجل مخلفات خطرة – عدم التخلص من المخالفات الطبية الخطرة بطريقة آمنة وعدم فصلها ببقية المخالفات – عدم وجود تعاقد للتخلص من النفايات الطبية الخطرة والصلبة – عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى - عدم وجود تعاقد لمكافحة الحشرات والقوارض - بالإضافة إلى وجود أدوية غير مرخصة ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة، وتم تحرير محضر جنح لمركز طبي فاقوس بمعرفة اللجنة برقم 8046 جنح فاقوس لسنة 2024، ومحضر بيئى رقم 794 بمعرفة إدارة شؤون البيئة بالديوان العام.