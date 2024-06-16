الملك سلمان: أسأل الله أن يديم الأمن والاستقرار على وطننا وأمتنا العربية

قدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات إلى مواطني المملكة والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى.

وقال الملك سلمان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم الأحد: "أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات".

وتابع: "سائلين المولى سبحانه أن يتقبل من حجاج بيته نسكهم وطاعتهم، وأن يديم الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا، وعلى أمتينا الإسلامية والعربية والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير".

وبعد الإحرام والطواف والسعي والتروية والوقوف على جبل عرفة، يؤدي الحجاج اليوم الأحد آخر الشعائر مع رمي الجمرات في منى، إيذانا ببدء أول أيام عيد الأضحى.

وبحسب السلطات السعودية فقد جمع الحج نحو 1.8 مليون شخص بينهم 1.6 مليون من الخارج، ويشبه هذا الرقم العدد المسجل في العام 2023 وأقل من الرقم المسجل قبل جائحة "كوفيد-19" في العام 2019 والذي بلغ 2.5 مليون حاج.