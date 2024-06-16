وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد بأول أيام عيد الأضحى

تفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، مستشفى الشيخ زويد في جولة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح عيد الأضحى المبارك، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمة الطبية، و للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، والتأكد من تواجد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ والصيدلية، كما تفقد وحدة الكلى الصناعي أثناء الزيارة، و اجتمع بدر مع الكادر الطبي والإداري للاطلاع على سير العمل.

وأشار بدر إلي أهمية تحسين مستوى الآداء لتحقيق أعلى معدل لرضاء المواطنين، وكذلك المصابين من أهالينا الفلسطينين كما أكد ضرورة رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة لجميع المرضى ومواطني الشيخ زويد، وكان في استقبال وكيل الوزارة ورافقه في الجولة الدكتور محمد فوزي وكيل مستشفى الشيخ زويد.

كما هنأ الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء في زيارة اليوم لوحدات الرعاية الأولية بإدارة الشيخ زويد، جميع العاملين بكل من وحدات الرعاية " بالخروبة وقبر عمير و الشلاق ومركز رعاية الشيخ زويد"

جاء ذلك خلال جولة مكوكية لوكيل وزارة الصحة على وحدات الرعاية الأولية بإدارة الشيخ زويد، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بها والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، تزامنا مع اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.

ووجه الدكتور بدر الشكر لجميع العاملين بمراكز الرعاية الأولية واثني على مستوى الآداء بالمراكز.