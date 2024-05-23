الدوري السعودي.. محمد شريف رأس حربة الخليج أمام أبها

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أبها، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق الخليج، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره أبها بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد محمد شريف على رأس تشكيل الخليج في مواجهة أبها، إذ يقود الهجوم رفقة خالد ناري وفابيو مارتينيز.

ونجح محمد شريف في تسجيل هدف رائع في مباراة الجولة الماضية أمام اتحاد جدة، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأحرز محمد شريف 6 أهداف في الدوري السعودي مع الخليج خلال الموسم الجاري 2023-2024، كما صنع هدفًا آخرًا.

ويحتل الخليج المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 37 نقطة، بينما يأتي أبها في المركز السابع عشر قبل الأخير وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل الخليج لمواجهة أبها

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: حمسل - وو يونج - لوبيز - ريبوتشو

خط الوسط: حمزي - مسعود - رودريجيز

وفي الهجوم: خالد ناري - محمد شريف - فابيو مارتينيز.