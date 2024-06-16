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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفاصيل الزيارة المُرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه للولايات المتحدة

نتنياهو
نتنياهو
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كشف حازم الغبرا، مستشار سابق بالخارجية الأمريكية، عن تفاصيل الزيارة المُرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الغبرا، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن وزير الدفاع الإسرائيلي يريد التركيز على موضوع الجبهة الشمالية والحرب المرتقبة مع حزب الله، لكن الولايات المتحدة لها موقف واضح، وهي ضد أي حرب إضافية، وضد فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل.

ونوه مستشار سابق بالخارجية الأمريكية، بأن الموضوع بدأ يتعقد في الجبهة الشمالية مع استمرار صواريخ حزب الله، ومن الواضح الاستعداد الإسرائيلي المستمر لفتح هذه الجبهة.

وتابع: "الرصيف البحري يعاني الآن من ظروف مناخية صعبة جدًا، والمعابر الطريق الوحيد الآن لتمرير المساعدات إلى غزة، وهناك ضغط أمريكي مستمر لفتحها واستعمالها بشكل أكبر".

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