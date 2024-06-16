احتفالاً بقدوم عيد الأضحى.. توزيع عيديات وألعاب على الأطفال بالأقصر.. صور

وزع عدد من الشباب من أهالي محافظة الأقصر، اليوم الأحد، عيديات عبارة عن مبالغ مالية وألعاب على الأطفال، وذلك لإدخال البهجة والفرحة على أبناء المحافظة بقدوم عيد الأضحى، في مراكز إسنا وأرمنت وبندر الأقصر.

وشارك الشباب في مراكز إسنا وأرمنت، وبندر الأقصر، فرحتهم المواطنين ببهجة العيد، وقاموا بتوزيع عدد من الهدايا العينية، بالإضافة لتوزيع العيدية للأطفال، عقب اداء صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

ومن جانبهم، عبر الأطفال بمختلف الميادين التي تم توزيع العيديات عن سعادتهم، كما شارك الشباب فرحة العيد مع الأطفال وإدخال السرور عليهم، من خلال الغناء وتوزيع عدد من الهدايا العينية للأسر، وتوزيع العيدية للأطفال، والتي تنوعت بين فئات مالية ضمت "الـ 10 و20 و50 و100 جنيه".

محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الأضحى

وكان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قد أدى اليوم الأحد شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد سيدي أبو الحجاج بمدينة الأقصر، بحضور كل من اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف الشيخ سيد عبدالدايم، ووكلاء الوزرارت المختلفة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة والآلاف من أهالي الأقصر.

وتقدم محافظ الأقصر، بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر، وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، مؤكدا أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه.

محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي

وكان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجياً من الله سبحانه بأن يُعيد تلك المناسبة على سيادتكم وعلى وطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

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