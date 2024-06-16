موعد الهدنة التكتيكية بجنوب غزة لإدخال المساعدات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ هدنة تكتيكية يوميا جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وفقا لما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد.

ونوه جيش الاحتلال، بأن الهدنة التكتيكية ستطبق من الساعة 8:00 إلى الساعة 19:00 كل يوم وحتى إشعار آخر انطلاقا من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ثم شمالا.

وصرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم، بإن قرر الهدنة التكتيكية لغرض انتقال إنساني في غزة لا سيما عندما يسقط جنودنا بالمعركة لا يجب أن يستمر في منصبه، وفقا لما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، عمّا أسماه بوقفة تكتيكية لعملياته في جنوب قطاع غزة؛ للسماح بتسليم كميات أكبر من المساعدات الإنسانية.