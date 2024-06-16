ads
الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

موعد الهدنة التكتيكية بجنوب غزة لإدخال المساعدات

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ هدنة تكتيكية يوميا جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وفقا لما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد.

ونوه جيش الاحتلال، بأن الهدنة التكتيكية ستطبق من الساعة 8:00 إلى الساعة 19:00 كل يوم وحتى إشعار آخر انطلاقا من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ثم شمالا.

وصرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم، بإن قرر الهدنة التكتيكية لغرض انتقال إنساني في غزة لا سيما عندما يسقط جنودنا بالمعركة لا يجب أن يستمر في منصبه، وفقا لما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، عمّا أسماه بوقفة تكتيكية لعملياته في جنوب قطاع غزة؛ للسماح بتسليم كميات أكبر من المساعدات الإنسانية.

جيش الاحتلال هدنة تكتيكية قطاع غزة إدخال المساعدات