نهائي كأس تركيا.. تريزيجيه يدعم دكة طرابزون سبور أمام بشكتاش

أعلن عبدالله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بشكتاش، في المباراة التي تجمعهما في نهائي بطولة كأس تركيا.

يحتضن ملعب أتاتورك الأولمبي، نهائي كأس تركيا بين طرابزون سبور وبشكتاش، في اللقاء الذي ينطلق في التاسعة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويجلس تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون سبور، عقب عودته من الإصابة في عضلة السمانة، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد سامسون سبور مطلع شهر مايو الجاري.

وعاد تريزيجيه للظهور مجددًا ضمن قائمة فريقه للمباريات، بعدما حصل على الضوء الأخضر للمشاركة أمام بشكتاش في نهائي كأس تركيا.

وتمكن محمود حسن تريزيجيه من تسجيل 11 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة مع فريقه هذا الموسم، خلال مشاركته في 26 مباراة في بطولتي الدوري التركي وكأس تركيا.

تشكيل طرابزون سبور لمواجهة بشكتاش