بدون تريزيجيه| طرابزون سبور يفوز على باشاك شهير بالدوري التركي

حقق فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، فوزًا صعبًا على باشاك شهير بهدف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب ستين إيمك، في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري التركي.

وغاب تريزيجيه عن مباراة طرابزون سبور وباشاك شهير، بسبب الإصابة التي تعرض لها في عضلة السمانة لقدمه اليمنى خلال مباراة فريقه ضد سامسون سبور في الدوري التركي.

ولم يحدد طرابزون سبور مدة غياب تريزيجيه عن المباريات بعد إصابته الأخيرة، التي لحقت به في أقل من شهر بعد الإصابة في العضلة الخلفية.

سجل بول أوناتشو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45+2، ليحافظ رفاق تريزيجيه على نظافة شباكهم في الدقائق المتبقية من المباراة، بعد محاولات عديدة من أصحاب الأرض لهز الشباك.

أهداف تريزيجيه

وشارك محمود حسن تريزيجيه في 26 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 5 آخرين في جميع المسابقات.

وبتلك النتيجة، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 64 نقطة، يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد باشاك شهير عند 58 نقطة في المرتبة الرابعة.