الدولار يرتفع 31 قرشا في نهاية تعاملات اليوم

صعد سعر الدولار أمام الجنيه ما يقارب من 31 قرشا مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل متوسط سعر الصرف الأجنبي 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر دولار نحو 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي،الاستثمار العربي،المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد،HSBC”.

وسجل ثاني أقل سعر نحو 47.07 جنيه للشراء و 47.17 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB"، ثم 47.08 جنيه للشراء و 47.18 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، الأهلي المتحد، ميد بنك، المصري الخليجي، الاسكندرية"، ثم 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع في بنك مصر.

ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي ثم 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.