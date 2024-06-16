بالصور.. شواطئ الإسكندرية تستقبل زوار أول أيام عيد الأضحى

تشهد محافظة الإسكندرية في أولى أيام عيد الأضحى، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، حيث سجلت منذ ساعات الصباح الأولى 29 درجة، لتصل في ساعات الظهيرة إلى 31 درجة، وسجلت نسبة رطوبة عالية وصلت إلى 60 %، وسرعة رياح 16 كم/ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، بداية من أول أيام العيد تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3-4) درجات على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية نهاراً.

ورحب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بزوار شواطئ الاسكندرية في أول أيام عيد الأضحى، وسط استقرار حالة البحر والأمواج بشواطئ القطاع الشرقى، وأدى إلى رفع الراية خضراء، وبشواطئ القطاع الغربى يوجد ارتفاع متوسط للأمواج أدى إلى رفع الراية صفراء، لذا يجب اتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

وأكملت الإدارة على انتشار مفتشينا بكافة الشواطئ، للمتابعة والتأكد من التزام مستأجرين الشواطئ وأيضا العمال بكافة التعليمات.

وحذرت السياحة والمصايف من دفع الإكرامية، ولو فرض العامل إكرامية لا بد من التواصل معهم وتقديم شكوى، وعدم إلقاء أكياس الحلويات فى البحر أو علي الرمال، ودورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.