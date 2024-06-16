مقتل وإصابة 18 شخصا في حادث انقلاب شاحنة بباكستان

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 14 آخرون اليوم الأحد عندما انقلبت شاحنة على طريق سريع بالقرب من منطقة "خيربور" الباكستانية.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - في نسختها الإنجليزية - أن فرق الإنقاذ قامت بنقل الجثث والمصابين إلى مستشفى "خيربور"، مشيرة إلى أن ثلاثة من بين المصابين يرقدون في حالات حرجة.

بدورها، قالت الشرطة إن الشاحنة كانت متجهة من مدينة "كراتشي" إلى مدنية "سوكور" عندما وقع الحادث.