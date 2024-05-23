الهلال بقوته الهجومية أمام الطائي في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الطائي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويلاقي الهلال، اليوم الخميس، نظيره الطائي على ملعب نادي الشباب، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الهلال، المباراة بقوته الهجومية أمام الطائي، حيث يقود الخط الهجومي، الصربي ألكسندر ميتروفيتش رفقة البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا وميشايل ديلجادو في ظل عودة سالم الدوسري للتشكيل الأساسي للزعيم.

ونجح الهلال في حصد لقب الدوري السعودي هذا الموسم، وقبل انتهاء المسابقة بثلاث جولات، ليتوج باللقب الـ19 في تاريخه.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 90 نقطة، بينما يأتي الطائي في المركز الخامس عشر وفي رصيده 31 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة الطائي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم

وفي الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - ميشايل ديلجادو.