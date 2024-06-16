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الأحد 16 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. الحجاج يرمون الجمرات

رمي الجمرات
رمي الجمرات
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، صورًا حية لحجاج بيت الله الحرام، وهم يواصلون تأدية مناسك الحج، ورمي الجمرات.

وطالبت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، حجاج بيت الله الحرام، بضرورة الالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية للوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري، خاصة عند رمي الجمرات والذي يشهد تزاحم شديد.

وبحسب السلطات السعودية فقد جمع الحج نحو 1.8 مليون شخص بينهم 1.6 مليون من الخارج، ويشبه هذا الرقم العدد المسجل في العام 2023 وأقل من الرقم المسجل قبل جائحة "كوفيد-19" في العام 2019 والذي بلغ 2.5 مليون حاج.

حجاج بيت الله مناسك الحج رمى الجمرات