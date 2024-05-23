إزالة 5 حالات تعد على أراض زراعية بمطاي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة مطاي إزالة 5 حاله تعد منها 3 حالات بحي شرق المدينة و2 بحي غرب المدينة بالتعاون مع جهات الولاية، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محمد عبدالغني، رئيس المركز استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهاتَ وتكليفات معالي السيد اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

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