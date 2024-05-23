مريضة نفسيا تشرع في قتل والدتها في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عشرينية المتهمة بالشروع في قتل والدتها طعنا وخنقا في بولاق الدكرور غرب المحافظة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال ربة منزل في عقدها الخامس بها آثار طعن وخنق وادعاء تعد آخر ومقيمة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال المصابة أفادت بأن نجلتها فتاة عشرينية تعاني من مرض نفسي وراء اصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينها وبين والدتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.