خطيب المسجد الأقصى: قوات الاحتلال مارست عمليات تضييق على المصلين فجر اليوم لتقليل أعدادهم

أكد الدكتور عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للاحتلال الإسرائيلي، وسيظل صامدًا على أرضه.

وقال صبري، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاحد: إن قوات الاحتلال مارست عمليات تضييق على المصلين فجر اليوم لتقليل أعدادهم.

ونوه خطيب المسجد الأقصى، بأن ما يحدث في قطاع غزة جريمة حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وفي أول أيام عيد الأضحى، يواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف، اليوم الأحد، الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 254 يومًا على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي على كافة مناطق قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جريمة "تجويع السكان" ومنْع دخول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين خاصةً إلى مناطق شمال قطاع غزة المحاصر، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتقاء عدد من الشهداء بسبب الجفاف والجوع الشديد.

وتختفي طقوس استقبال العيد من شوارع قطاع غزة التي اكتست بمظاهر الدمار، حيث كانت في هذا الوقت من كل عام تتجهز بالزينة والأضواء والأراجيح.