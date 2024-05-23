الأنصاري يشيد بتطور العلاقات المصرية القطرية.. ويحتفي بكتاب عن "كأس العالم 2022"



نظمت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، حفل تدشين كتاب "كيف أبهرت قطر العالم فى كأس العالم" للكاتب الصحفى المصري عاطف سليمان، بحضور السفير طارق علي فرج الأنصاري- سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية يرافقه الطاقم الدبلوماسي للسفارة، وبمشاركة لفيف من السفراء العرب والاجانب وكوكبة من القامات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن رموز الفكر والثقافة والاعلام والفن والرياضة.

اشاد السفير الانصاري، في كلمته خلال الحفل، بما بذله مؤلف من جهد لانتاج هذا الكتاب بمهنية فائقة ساهمت في تقديم صورة واضحة المعالم لما بذلته دولة قطر من جهد لانجاح تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، ما يجعل من هذا الكتاب مرجعا مهما يمكن العودة إليه، لكل المهتمين بالوقوف على تفاصيل هذه النسخة تنظيماَ وإدارة وإخراجاَ والإحاطة بكل تفاصيلها بموضوعية تامة، فضلاً عن تعريف القارئ بالنهضة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات الرياضة والثقافة والسياحة.

واكد أن دولة قطر تمكنت من تحقيق أكبر إيرادات في تاريخ بطولة كأس العالم، من خلال العديد من المشروعات الاقتصادية والترفيهية التي نفذتها لاستضافة البطولة، مشيراً لأهمية هذا الكتاب في توثيق كيف استغلت قطر فرصة استضافة بطولة كأس العالم من اجل تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة عند الغرب عن مجتمعاتنا العربية والإسلامية.

كما اعرب السفير القطري عن تقديره لما تشهده العلاقات القطرية المصرية من زخم وتطورات غير مسبوقة في الوقت الراهن، مبينا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين شهدت تقدما كبيرا يتجسد في انعقاد العديد من اللجان الثنائية، وابرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الرامية لتعزيز اوجه التعاون في عدد من المجالات.

من جانبه، توجه الكاتب عاطف سليمان بالشكر لسعادة السفير طارق الانصاري من اجل تنظيم ذلك الحفل، مشيراً الى إن فكرة الكتاب تعود لسنوات ما قبل كأس العالم، مبيناً أن سبب تحمسه للكتاب هو حرصه علي تسليط الضوء على ما أنجزته قطر من نجاحات جعلتها نموذجاً يتحدث عنه العالم اجمع، لاسيما بعد تنظيمها الرائع وغير المسبوق للمونديال، إضافة إلى النهضة التي لمسها كل المشاركين والمتابعين والزائرين لها، على مختلف الأصعدة.