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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. كولر يحدد برنامج الأهلي التدريبي قبل مواجهة الترجي

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر البرنامج الخاص بالفريق  استعدادا لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي
ويحل الأهلي ضيفا على نظيره الترجي، في ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم السبت المقبل، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 25 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.
وحصل الفريق على راحه اليوم الأثنين، لمدة 24 ساعة على أن يعود للتدريبات يومي الثلاثاء والأربعاء، في ملعب التتش بالجزيرة وتسافر البعثة من مطار القاهرة بعد مران الأربعاء للسفر إلى تونس.
ويخوض فريق الأهلي تدريبين في تونس، يومي الخميس والجمعة، قبل مواجهة الترجي، المقرر له الساعة العاشرة مساء يوم السبت المقبل.

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