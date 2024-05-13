افتتاح معرض تصيم الأزياء المسرحية بكلية الفنون الجميلة

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، معرضًا لتصميمات طلاب الفرقة الثالثة شعبة سينوغرافيا بكلية الفنون الجميلة لتصميم الأزياء المسرحية لشخصيات تاريخية وأساطير مختلفة بمعالجة مسرحية حديثة.

وأشاد رئيس الجامعة بالتصميمات الطلابية التي ترقى لمنافسة سوق العمل، موجهًا بعمل دبلومة بالكلية لتدريس الأزياء ومكملاتها، مؤكدًا أن الجامعة تتفرد بكلياتها الفنية التي تساهم في تخريج فنانين مبدعين متميزين.

من جهته، أوضح الدكتور عمرو سامي، عميد الكلية، أن الطلاب نفذوا قطع الأزياء ومكملاتها بالكامل من اكسسوارات واحذية وشنط وتيجان بخامات قابلة لإعادة التدوير.

وأفادت الدكتورة أمنية يحيى، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، أن الطلاب قاموا بتنفيذ الأزياء وشراء الأقمشة والخامات المناسبة بأنفسهم تحت إشراف أستاذة المادة، كما قاموا بعمل تصوير خارجي وإضاءات لإظهار العمل بشكل متكامل.

وأشار الفنان وليد عوني إلى الاستعانة بالطلاب لاكتشاف جيل جديد من الفنانين والمصممين للمشاركة في الفرق المسرحية.

وهدف المعرض إلى تعليم الطلاب تصميم الأزياء المسرحية وكيفية تنفيذها بالتفاصيل، إلى جانب تعليمهم كيفية العمل الجماعي لخلق عمل بصري إبداعي يؤهلهم لسوق العمل.