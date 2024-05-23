أحمد مبارك: صناعة المصادر المزيفة من إستراتيجيات السوشيال ميديا في التضليل

قال أحمد مبارك إعلامي وسياسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ صناعة المصادر المزيفة من استراتيجيات السوشيال ميديا في تزييف الوعي الجمعي والتضليل، موضحًا: "ممكن تعمل موقع صغير عشان ننسب الموضوع له، ولما مروج الشائعة يتكلم يستشهد به".

وأضاف "مبارك"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "من استراتيجيات السوشيال ميديا، تجميل الكذب، فمن كان يريد ترويج شائعة يمكنه استخدام بوست جرافيك ولوجو أي موقع سواء كان حقيقيا أو مزيفا".

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "المواطن محاصر بكمية كبيرة من الأكاذيب والضلالات ولو لم يكن محصنا بالمعلومة الحقيقية وفي التوقيت المناسب وبشكل منطقي وموثق حتى يكون لديه مناعة يمكنه اختبار من خلالها المعلومات المزيفة التي تتدفق عليه باستمرار فإنه سيسقط فريسة وضحية".