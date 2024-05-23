ads
الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشوط الأول.. الزمالك يتعادل أمام فيوتشر بهدف

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطر التعادل الايجابي على الشوط الاول من لقاء الزمالك ومودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التى تجمعهما على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة ٢٤ من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء المباراة متوسطة الاداء وانحصر اغلب فترات الشوط في منطقة وسط الملعب  وحاول كلا الفريقين تهديد مرمى الخصم حتى تمكن سيف الجزيري من تسجيل الهدف الاول للزمالك في الدقيقة ٣٤.
وبعدها حاول مودرن فيوتشر وشن عدد من الهجمات التى اسفرت عن هدف التعادل في الدقيقة ٤٠ عن طريق محمد صادق.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 15 مباراة، بينما يقع مودرن فيوتشر في المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من  محمد عواد في مركز حراسة المرمى.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

الزمالك مودرن فيوتشر الدوري التعادل الشوط الاول