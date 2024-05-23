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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

راغب علامة يطرح أغنيته الجديدة "شو عامل فيي"

النجم راغب علامه
النجم راغب علامه
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طرح النجم راغب علامة أحدث أعماله الغنائية، بعنوان "شو عامل فيي"، وهي من كلمات محمد عثمان، ألحان كيرياكوس بابادوبلوس، وتوزيع ناصر الأسعد.

وقدم راغب علامة أغنية "شو عامل فيي" بطريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية .

وتتضمن  كلمات اغنية "شو عامل فيى": "يوم اللي ما عم شوفك فيه.. ما عم بعرف كيف بكفيه.. لو فيكي تكوني خيالي.. كل لحظة ببالي.. أتكمش فيه.. إنت شو عامل في".

وكانت آخر أغنية طرحها راغب علامة هى "التقيل تقيل"، وطرحها بطريقة الفيديو كليب، ولعبت بطولتها الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة مكي، ومن كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة.

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