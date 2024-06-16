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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمطار غزيرة في كوت ديفوار تتسبب في مقتل ثمانية أشخاص

الأمطار الغزيرة
الأمطار الغزيرة
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أعلن رجال الإطفاء أن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة الممتدة من الخميس 13 يونيو إلى أمس السبت هي مصرع 8 أشخاص وإجلاء 18 شخصًا في المستشفيات.
وأفادت "إذاعة فرنسا الدولية" أن هطول أمطار غزيرة على العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار - خاصة بعد ظهر يوم الخميس - أدى إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه وانهيارات أرضية، حيث أن كمية الأمطار كانت أعلى بحوالي أربع مرات من المعتاد.
وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الإيفوارية (سوديكسام)، سقطت 214 ملم من الأمطار على بلدة يوبوجون، و205 ملم على بلدة كوكودي، أي ربع الأمطار المتوقع هطولها على مدى الأشهر الثلاثة بأكملها لموسم الأمطار (مايو ويونيو ويوليو)، مشيرة إلى أن الحد "الطبيعي" المحدد هو 50 ملم خلال 24 ساعة. 

ضحايا الأمطار الغزيرة الم كوت ديفوار منسوب المياه