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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد مبارك يحذر: هدم رموز المجتمع من استراتيجيات السوشيال ميديا في تزييف الوعي

أحمد مبارك إعلامي
أحمد مبارك إعلامي وسياسي
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حذّر أحمد مبارك، إعلامي وسياسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من استراتيجيات مواقع التواصل الاجتماعي في تزييف الوعي، مثل هدم رموز المجتمع التي تبدأ من قوته الشاملة في رمز رئيس الدولة، ثم كل رموز المجتمع، بداية من مسؤوليه حتى النخبة.

وأضاف "مبارك"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "يتم استهداف أي وطني مؤثر حتى يكون عبرة لغيره، فإذا دافع عن بلده يكون مطالبا بالدفاع عن نفسه".

وتابع: "من قبل أحداث 2011، عمل الإخوان على تجريف النخبة الوطنية وصناعة نخبة مزيفة تؤيد مشروعها".

إلى ذلك، عقّب الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، قائلا: "أي فنان يشارك في عمل وطني تستهدفه الجماعة باللجان الإلكترونية".

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