محمد نور: عنصر معادٍ من أسباب إطلاق "الوعي نور"

قال محمد نور باحث سياسي واستراتيجي، إن من الأسباب التي جعلته يبدأ "الوعي نور" في عام 2019 هو أحد العناصر المعادية في الخارج، موضحًا: "هذا الشخص استفزني جدا، وقال أنا من الأوضة الصغيرة اللي قاعد فيها بقلب كيان مصر".

وأضاف "نور"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "عندما سمعت هذه الكلمة أقسم بالله بأنني من غرفتي الصغيرة سأقلب كيان الأجهزة التي تشغل وتمول هذا الشخص".

وتابع: "عندها قررت الظهور إعلاميا وإطلاق منصة الوعي نور على كل وسائل التواصل الاجتماعي، معتمدا على مسارين؛ الأول رفع الروح المعنوية وزيادة الانتماء عن طريق سرد أو حكي ملفات المخابرات العامة وبطولات القوات المسلحة والشرطة المدنية، والمسار الثاني، تحليل وقراءة الأحداث الجارية سياسيا واستراتيجيا".