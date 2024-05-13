عودة أنشطة حديقة الفنون بمناسبة بدء الإجازة الصيفية

بدأ المركز القومى لثقافة الطفل، اليوم، في استقبال أطفال المدارس بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم لتقديم أنشطته الثقافية والفنية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع بمناسبة بدء الإجازة الصيفية، وذلك اليوم الاثنين ١٣ مايو.

تأتى الفعاليات تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، على ان تقدم جميع الأنشطة بشكل مجانى.

حيث يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والورش الفنية منها:“نادي الأدب” مع الباحث حسن الحلوجي، و“مسرح عرائس” مع الفنانة إيمان صبري، والفنانة أميرة صبري، و“الأراجوز” مع الطفل إسلام أحمد، وورشة “رسم وتلوين” مع الفنانة آيات حسني.

كما تتضمن الانشطة ورشة “طباعة” مع أ.سمية حسن، و“ألعاب تفاعلية” لتنمية القدرات العقلية، مع أ.إنجي مدثر، ورشة “أشكال بورق الكانسون” مع أ.بسمة مصطفى، ورشة “إعادة تدوير” مع أ.خضرة محمد، “تربية رياضية” مع كابتن محمد حنفي.