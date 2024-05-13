طلبات التصالح .. رئيس حي شمال الغردقة يتابع تلقي طلبات المواطنين

تابع صباح اليوم اللواء محمد سليم رئيس حى شمال مدينة الغردقة، انتظام العمل بالمركز التكنولوجى، وذلك من خلال تلقي طلبات ملفات التصالح من المواطنين على مخالفات البناء طبقا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والرد على جميع استفساراتهم ومدى تسهيل الاجراءت لهم .

وشدد رئيس الحى على حسن الاستقبال وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن وإنجاز اكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية .

وأكد رئيس الحي، تخصيص اربع شابيك بالمركز التكنولوجى بالحى للتعامل مع الطلبات وانجازها .

وأضاف سليم ان ملف التصالح على مخالفات البناء من اولى الملفات الهامه التى تسهم في منظومه العمران والبناء للدولة .

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