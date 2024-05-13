ads
الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طلبات التصالح .. رئيس حي شمال الغردقة يتابع تلقي طلبات المواطنين

تلقي طلبات التصالح
تلقي طلبات التصالح من اهلي الغردقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع صباح  اليوم اللواء محمد سليم رئيس حى شمال مدينة الغردقة، انتظام العمل بالمركز التكنولوجى، وذلك من خلال تلقي  طلبات ملفات التصالح من المواطنين على مخالفات البناء طبقا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والرد على جميع استفساراتهم  ومدى تسهيل الاجراءت لهم .
وشدد رئيس الحى على حسن الاستقبال وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن وإنجاز اكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية .
وأكد رئيس الحي، تخصيص اربع شابيك بالمركز التكنولوجى بالحى للتعامل مع الطلبات وانجازها .

وأضاف سليم ان ملف التصالح على مخالفات البناء من اولى الملفات الهامه التى تسهم في منظومه العمران والبناء للدولة .

                                               

FB_IMG_1715585119718
FB_IMG_1715585119718
FB_IMG_1715585117337
FB_IMG_1715585117337
التصالح على مخالفات البناء شمال مدينة الغردقة مخالفات البناء ملفات التصالح مدينة الغردقة