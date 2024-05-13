وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام سير امتحانات النقل بالفصل الدراسي الثاني

تابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام سير امتحانات النقل في يومها الأخير للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، اليوم الاثنين 13 مايو بعدد من مدارس إدارة بندر دمنهور.

وشملت الجولة، متابعة أداء تلاميذ مدرسة محمد فريد الابتدائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023/2024، حيث يقوم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بأداء امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات، وتلاميذ الصف الخامس مادتي الدراسات وict، وتلاميذ الصف السادس بأداء الامتحان في مادتي العلوم والتربية الدينية.

ومن الجدير بالذكر أن عدد التلاميذ المتقدمين بالصفوف الثلاث (الرابع – الخامس – السادس) الابتدائي يبلغ 468 ألفا و529 تلميذا وتلميذة.

وكما تابع وكيل الوزارة أعمال الكنترول بالمدرسة، حيث يتم أولا بأول تصحيح أوراق الإجابة، ووجه بالمراجعة والـتأكد من حصول كل طالب على حقه بالكامل.

وتفقد أيضا انتظام امتحانات الصفين الأول والثاني الاعدادي في يومها الأخير بمدرسة الشهيد عماد نصر مطاريد الإعدادية بنات، حيث تؤدي اليوم طالبات الصف الأول الاعدادي امتحان مادتي الجبر والاحصاء والحاسب الألى، كما تؤدي طالبات الصف الثاني الاعدادي امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية، ويذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بكلا الصفين الأول والثاني الإعدادي يبلغ 279 ألفا و447 طالب وطالبة.

وأكد وكيل الوزارة، على الالتزام بكافة التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها، مع توفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وأيضا التزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان.

وكما أكد يوسف الديب، أن الامتحانات سبقها إعداد جيد وتنسيق كامل بين كافة الجهات للخروج بالامتحانات بصورة مشرفة، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الادارات التعليمية مع الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات والتنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظةن مواجهه كافة الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين، تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، توفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب او ممرضة.

وكما وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا.

كما أكد وكيل الوزارة، على مدى حرص واهتمام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.