الليلة.. ليفربول وأستون فيلا فى مواجهة من أجل "حفظ ماء الوجه"

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأثنين نحو ملعب "فيلا بارك"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق أستون فيلا الذى يستضيف نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

مواجهة للتاريخ



ويدخل كل فريق تلك المباراة، بأرياحية كبيره يبحث كل منهم عن نتيجتها لتاريخ المواجهات بينهما، بعد أن ضمن كلاهما مركزه فى جدول ترتيب البريميرليج دون منافس أو عائق أمامه فى مشاركته الأوروبية فى الموسم المقبل.

وانتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بفوز ليفربول بثلاثية نظيفه، بعد ان جمعت بينهما على ملعب “آنفيلد”.

أزمات ليفربول



وبعد أن خرج ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، من المنافسة على اللقب، بعد أن كان هو الأقرب لحصد بطولة البريميرليج، إلا ان سوء النتائج التى حدثت نتيجة أخطاء فنية فى الآونية الأخيرة، فتح الطريق أمام مانشستر سيتى حامل اللقب فى اخر ثلاث مواسم متتالية، وارسنال الباحث عن التتويج الغائب عنه من 20 عام.



ومن ضمن اسباب انهيار نتائج ليفربول فى الفترة الأخيرة، بعد الأخطاء الفنية التى وقع فيها، هو العامل النفسى للفريق بعد أن أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى للريدز رحيله عن قلعة آنفيلد، مما اوجد عامل التشتت الذهنى لدى لاعبى الفريق.



ويحتل فريق ليفربول، المركز الثالث، برصيد 78 نقطة، بفارق 7 نقاط عن السيتى الوصيف، وعلى بعد 9 نقاط من مضيفه أستون فيلا صاحب المركز الرابع.