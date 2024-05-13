الشاباك: فشلنا في توفير الغطاء الأمني لشعبنا فى 7 أكتوبر

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار، اليوم الاثنين، أنهم فقدوا 10 من عناصر الجهاز منذ بداية الحرب وفشلنا في توفير الغطاء الأمني لشعبنا في 7 أكتوبر، وفقا لما اورده المركز الفلسطيني للإعلام

وأضاف أنهم يحققوا بعمق في دور الجهاز في مواجهة هجوم حماس يوم 7 أكتوبر وهو تحقيق مؤلم ومهم.

و فى سياق متصل أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، تحمله مسؤولية فشل الجيش في حماية مواطنين إسرائيليين في 7 من أكتوبر خلال هجوم حركة حماس، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وقال هاليفي في كلمة ألقاها خلال ما يسمى بـ"ذكرى الشهداء": "أنا القائد الذي أرسل أبناءكم وبناتكم إلى المعركة التي لم يعودوا منها، وإلى المواقع التي اختطفوا منها".

من جهة أخرى كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وجه انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفشله في تطوير ما يسمى باستراتيجية الحرب.