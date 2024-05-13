دعم منظومة النظافة بكفرالشيخ بـ 4 سيارات ولودر

صرح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أنه تم دعم منظومة النظافة بمركز دسوق ومدينة مسير بـ « 4 سيارات حمولة 5 طن ولودر مفصلي 2 متر حديث» لنقل القمامة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة النظافة العامة بالمحافظة وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية فى تحقيق بيئة صحية آمنة للمواطنين، موجهاً تعليماته وذلك بحضور المحاسب أيسر بكير مدير عام الشئون المالية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المعدات الجديدة تهدف إلي زيادة كفاءة منظومة جمع القمامة ونقلها من مختلف الأماكن المستهدفة الي المقالب الوسيطة ومن ثم إلى المقالب العمومية" مواقع التخلص النهائى"، مما يسهم فى الحفاظ على نظافة الشوارع والطرق العامة، ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والطرق، مما يسهم فى تحسين مظهرها العام، وتحسين البيئة والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، على تقديم كافة أوجه الدعم لتحسين منظومة النظافة العامة، وتعزيز المظهر الحضارى للمحافظة، خاصةً مع الإهتمام بنظافة الشوارع والطرق بشكل يومي، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، كما ناشد المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة، من خلال إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها بصناديق القمامة لحماية البيئة وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

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