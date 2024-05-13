ads
الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والمعهد القومي لعلوم البحار

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور عادل علي أحمد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بروتوكول تعاون بين الجامعة و المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم وعدد من الوكلاء.

وضم وفد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد، والدكتور أشرف عبد السميع، والدكتورحسام عيسي رئيس شعبة تربية الاحياء المائية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي على حرص جامعة بنها على تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية، من أجل تعظيم الاستفادة من خبرات الباحثين من كلا الجانبين لخدمة كافة المجالات البحثية ذات الأولوية التي تلبي احتياجات الدولة المصرية للنهوض بالمجتمع وإيجاد حلول علمية متقدمة للتحديات التى تواجه الدولة.

كما أكد "الجيزاوي" على أهمية توطيد التعاون وربط البحث العلمي ومخرجاته بالجانب التطبيقي، بهدف تحقيق التطور والريادة في مجالات العلوم البحرية والبحث العلمي في البلاد.

من جانبه أعرب الدكتور عادل علي أحمد، عن سعادته ببروتوكول التعاون مع جامعة بنها والذى يهدف إلى توطيد التعاون المشترك في كافة المجالات البحثية وخاصة لتطوير القطاع البحري وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد جامعة بنها رئيس جامعة بنها علوم البحار والمصايد ناصر الجيزاوي