دورها في "ريا وسكينة" لا ينسى.. ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سميحة توفيق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، حول الفنانة الراحلة سميحة توفيق، وذلك بعنوان «دورها في مسرحية ريا وسكينة لا يمكن يتنسي.. ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سميحة توفيق».

وأفاد التقرير: «تحل اليوم 13 من مايو، ذكرى ميلاد الفنانة سميحة توفيق التي تعد من أبرز الفنانات في مجال السينما في الخمسينات والستينات، ولدت سميحة توفيق في محافظة الفيوم وسط عائلة لديها اهتمامات فنية متشعبة».

وتابع التقرير: «فشيقيق الفنانة سميحة توفيق، الممثل ومنفذ المعارك السينمائية الطوخي توفيق، وتربطها صلة قرابة بالفنانة نعيمة عاكف، بدأت الفنانة سميحة توفيق أولى خطواتها في عالم التمثيل بعدما اكتشفها الفنان يوسف وهبي لتشارك بدور بسيط في الفيلم الذي كتب القصة والحوار والسيناريو له وأخرجه عام 1944 بعنوان «غرام وانتقام»».

وأضاف «جسدت سميحة توفيق في فيلم «غرام وانتقام»، دور حاملة للزهور خلف المطربة أسمهان في أغنية «أمتى هتعرف»، وكان عمرها 16 عاما فقط».

وواصل التقرير: «خلال الخمسينات، قامت الفنانة سمبحة توفيق بأدورا البطولة في عدد من الأفلام، وكانت في بؤرة الأضواء كنجمة من نجمات الصف الأول بعدما أثبت قدراتها الفنية».

وأكمل: «شاركت الفنانة سميحة توفيق في أكثر من 80 عملا فنيا، كان أبرزهم فيلم ليلة في الظلام، وبلبل أفند، وغرام وانتقام، ومعركة الحياة، وليلة الدخلة، وأولاد الشوارع، فضلا عن مشاركتها في مسرحية ريا وسكينة».

https://youtu.be/QsNQPjIREiI