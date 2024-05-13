وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل الحرب في قطاع غزة حتى إعادة المحتجزين

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، مواصلة الحرب في قطاع غزة حتى نتمكن من إعادة المحتجزين.

وقال، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية خلال احتفال لإحياء ذكرى الجنود الذين هاجروا إلى إسرائيل وسقطوا في الحرب، اليوم الإثنين، إن هذه الحرب ستستمر حتى إعادة المختطفين وتفكيك سلطة حماس وقدراتها العسكرية.

وأضاف أن هذه حرب بلا خيار، وأنها حرب ستشكل حياتنا لعقود قادمة، متابعًا أن خمسة وعشرين ألفا وأربعون اسما، هذا هو الثمن الدموي الباهظ الذي لا يطاق الذي كان علينا أن ندفعه.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن هذا العام فقدنا أكثر من 1500 من أفضل أبنائنا وبناتنا.