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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بالصور .. طلاب ميلانو يتضامنون مع فلسطين ويدينون الاحتلال

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
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أقام طلاب عدد من طلاب الجامعات في ميلانو مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وطالبوا بوقف الحرب على قطاع غزة. وقد جاءت هذه المظاهرات في إطار دعم وتأييد لدولة فلسطين وتنديد بالعنف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

تمت المظاهرات في جامعة البوليتكنيكو في ميلانو، حيث شارك الطلاب في تنظيم اعتصام ورفعوا هتافات تدين الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في قطاع غزة.

وعبر المشاركون عن دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني ومطالبتهم بوقف الحرب الدموية وإنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.

وحصلت "البوابة نيوز" على صور من داخل اعتصام الطلاب داخل الجامعة، حيث بدا واضحًا حجم التضامن والدعم الكبير من قبل الطلاب للشعب الفلسطيني.

تأتي المظاهرات  في ظل التوترات الدائرة في فلسطين وخاصة حرب الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، حيث تستمر العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل وتتسبب في سقوط ضحايا بريئة ودمار هائل. ومن خلال تنظيم هذه المظاهرات، تعبر الطلاب في ميلانو عن رفضهم للعنف ودعمهم للسلام والعدالة في فلسطين.

 

 

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