عمر جابر يحصد لقب رجل مباراة الزمالك وفيوتشر

‎حصد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة الأبيض أمام مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

تسلم عمر جابر الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب فور انتهاء اللقاء.

تعادل فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، ضم منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة‎ في المركز الثالث عشر بجدول مسابقة الدورى الممتاز.

سجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقة 34 من عمر الشوط الاول.