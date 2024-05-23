هل قتل الموساد الإسرائيلي الرئيس الإيرانى؟ .. مسلسل "طهران" يثير الجدل

أثار المسلسل الإسرائيلي "طهران"، الجدل، والذى عرض عام 2020 وتدور أحداثه حول عميلة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي تذهب إلى "طهران" في محاولة للمساعدة في تدمير برنامج نووي إيراني، وربط البعض الأحداث بمحاولات الإدارة الأمريكية والموساد الإسرائيلي التدخل في الشأن الإيراني.

تقوم الممثلة الإسرائيلية "نيف سلطان" خلال احداث المسلسل بتجسيد شخصية عميلة للموساد الإسرائيلي مختصة في "القرصنة" يتم إرسالها في مهمة إلى إيران لاختراق أحد البرامج النووية.

جاء ذلك بعد أيام من مقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته إلى جانب عدد من كبار المسؤولين إثر تحطم مروحية كانت تقلهم الأحد الماضي، أثار الحادث جدلًا وتساؤلات عديدة حول تورط الإدارة الأمريكية والموساد الإسرائيلي في مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من قيادات الجيش الإيراني.

وتستعد منصة "Apple TV" لعرض الموسم الرابع من المسلسل خلال الفترة المقبلة بعد طرح أولى مواسمه عام 2020 ويشارك في العملية الإنتاجية عدد من الدول الأوروبية منها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واليونان.