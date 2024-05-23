استطلاع: قلق بين الأمريكيين من تصاعد العنف السياسي بعد انتخابات ترامب ضد بايدن

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة إبسوس لأبحاث السوق أن اثنين من كل ثلاثة أمريكيين يقولان إنهما يشعران بالقلق من احتمال حدوث عنف سياسي في أعقاب انتخابات الخامس من نوفمبر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه الجمهوري ومنافسه دونالد ترامب.

ووجد الاستطلاع الذي شمل 3934 بالغا أمريكيا، وأوردت الشركة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، مخاوف واسعة النطاق من أن الولايات المتحدة يمكن أن تشهد تكرارًا للاضطرابات التي أعقبت هزيمة ترامب في الانتخابات عام 2020، عندما دفع ادعاء ترامب آنذاك بأن خسارته كانت نتيجة الاحتيال، الآلاف من أتباعه إلى اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

ويضع ترامب مرة أخرى الأساس للطعن في النتائج في حالة خسارته أمام بايدن للمرة الثانية، وقد قال 68% من المشاركين، في هذا الاستطلاع، بما في ذلك 83% من الديمقراطيين و65% من الجمهوريين، إنهم يتفقون مع عبارة مفادها أنهم يشعرون بالقلق من لجوء المتطرفين إلى العنف إذا كانوا غير راضين عن نتيجة الانتخابات.

ووجد الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 7 إلى 14 مايو، أن الجمهوريين يكنون قدرًا أكبر من عدم الثقة في نزاهة الانتخابات الأمريكية مقارنة بالديمقراطيين، وقال 47% فقط إنهم واثقون من أن نتائج انتخابات نوفمبر ستكون دقيقة ومشروعة، مقارنة بـ 87% من الديمقراطيين الذين عبروا عن ثقتهم، ويحتوي الاستطلاع على هامش خطأ زائد أو ناقص 2%.

على الرغم من أن العشرات من القضايا التي نظرتها المحاكم الأمريكية رفضت مزاعم ترامب بالاحتيال، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق وحلفاءه أطلقوا جهودا واسعة النطاق لمنع الكونجرس من التصديق على النتائج، وبلغت ذروتها في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، وأصيب مائة وأربعون ضابط شرطة، وتوفي أحدهم في اليوم التالي، وتوفي أربعة فيما بعد منتحرين.

وتم اعتقال أكثر من 1400 شخص لتورطهم في الهجوم، وحكم على أكثر من 500 منهم بالسجن، وفقا لوزارة العدل الأمريكية، بما في ذلك قادة الجماعات اليمينية المتطرفة، وينفي ترامب نفسه التهم الجنائية الموجهة إليه في واشنطن وجورجيا.