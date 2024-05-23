تعرف على طريقة الحب بحسب كل برج

الحب من اجل المشاعر التى تقدر وتحترم بين الاخرين وبدون الحب لا يوجد امان ولا سلام بالمجتمع ، لذا يجب تقديره حتى يستمر، وقد يختلف الحب في التعبير عنه من شخص لاخر، و ذلك حسب برج كل شخص، تعال معى عزيزى القارئ نتعرف على مشاعر الحب وكيفة التعبير عنها لدى كل برج .

الحمل

يتميز بانه رومانسى وعلى ذلك فهو محب للغزل ومن ثم محب لتملك الحبيب كما انه غيرور وهذه الغيره قد تبدو فى اهتمامه بحبيبه الاخر

الثور

رومانسى للغايه وشهوانى وعلى ذلك فالحب عنده نوع من المغامرة وفى حبه يعبر عن احساسه به بوضعه لاحسن العطور وعشقه للالوان والصوت وفى حبه مخلص وثابت فى مشاعره ولا يسمح بالخيانه

الجوزاء

الحب عنده حكايه مثاليه ورمانسية وهذا الحب يمارسه مع توائمه الروحى وفى ذلك يبحث عن حبيبه . وهو فى تعبيره عن الحب يميل الى الحريه الشخصيه

السرطان

عاطفى وحنون وعلى ذلك يتعلق بمن يحب اذ انه يحب من اعماق قلبه ولانه يحب من اعماق قلبه فعلى ذلك يضح مشاعر الحب لديه فى المرتبه الاولى من حياته

الدلو

الحب عنده اهتمام انسانى وتعلق بالحبيب وصدق واخلاص

الحوت

عاطفى ورومانسى ولا يستيع ان يعيش بون حب وعلى ذلك فقد يتعلق بحبيبه وعلى ذلك يبذل كل ما فو سعه لاسعاد محبوبه وتعبيره عن حبه يتجلى فى محاولته لحسم كل المشاكل والصوبات التى يواجهها مع محبوبه .

الاسد

الحب عنده مثل اعلى ونموذج لانكار الذات والتضحيه اذ انه تعبير عن مشاعر الحب هى نكران للجميل وتضحيه فى ذات المحبوب لاجله .

العذراء

الحب عنده اخلاص وتفانى وخوف على مشاعر الحبيب وتقدير لها وغيره

الميزان

عاطفى ورومانسى وعلى ذلك مشارك لحبيبه فى كل حياته اذ يجذب حبيبه كالمغنناطيس

العقرب

عاطفى وعلى ذلك فحبه حاد وشهوانى ودائم اذ يتعلق بحبيبه روحانيا

القوس

الحب عنده نوع من المغامرة الرومانسية وعلى ذلك فدوما يميل الى الابتكار فى مشاعره.

الجدى

الحب عنده مصدر للالهام وعلى ذلك فهو مخلص واكثر عشقا.