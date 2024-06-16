10 إجراءات.. خطة الرعاية الصحية بالأقصر خلال عيد الأضحى المبارك

فعلت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، خطة طوارئ تستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024، بقيادة الدكتور أحمد البرعي، المشرف العام على فرع الأقصر، وكل من الدكتور محمد عبدالهادي، مدير إدارة الرعاية الثانوية، والدكتور أحمد حماد، مدير إدارة الرعاية الأولية، والدكتور كيرلس طلعت، مدير إدارة رضا المنتفعين، والدكتورة هاجر محمد، مدير إدارة الموارد البشرية.

وتضمنت خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر الآتي:-

1 – إعلان حالة الطوارئ وتأمين 64 منشأة صحية على مستوى محافظة الأقصر تقدم خدماتها طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

2 - يستمر العمل بجميع المستشفيات على مدار 24 ساعة، خاصة أقسام الطوارئ والاستقبال وكافة الأقسام الحرجة والعاجلة وأقسام الكلى والعمليات والعنايات والحضانات.

3 - شملت خطة الطوارئ أيضا، التأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية والأمصال.

4 – التأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته والمحاليل ومخزون السولار والأكسجين، مع المتابعة المستمرة للأرصدة، ومتابعة الأعطال أول بأول لسرعة اتخاذ اللازم.

5 - تستقبل كافة الوحدات والمراكز الأولية الحالات الطارئة خلال الفترة الصباحية وحتي الساعة الثامنة مساء في أول أيام العيد، بجانب تشغيل عدد من المراكز الكبري عل مدار 24 ساعة أيضاً.

6 - العمل بعيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية بالمستشفيات بدءا من يوم السبت المقبل.

7 - تكثيف الجولات المرورية بكافة المنشآت الصحية، من قبل قيادات فرع الهيئة الأقصر، بالإضافة إلي عدد من من مديري الإدارات والأقسام المعنية للتأكد من جاهزية المنشآت وتوافر المستلزمات والأرصدة، والتأكد من انتظام تواجد الفرق الطبية وتطبيق الخطط المعتمدة للطوارئ بالعيد.

8 - انعقاد الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ علي مدار الساعة داخل مبني فرع الهيئة من خلال أعضاء الغرف لاستقبال أي بلاغات او شكاوي علي مدار اليوم.

9 - التنسيق المستمر مع غرفة الإسعاف والشبكة الوطنية، بالإضافة إلى الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ برئاسة الهيئة بقيادة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس.

10 – استمرار العمل بالمبادرات الصحية وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات لاصحاب الأمراض المزمنة طوال أيام العيد، والتي شارك فيها أكثر من 300 موظف ومقدم خدمة صحية من الفرق الطبية والعاملين بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر.

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