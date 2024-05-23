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الخميس 23 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"السعيد" تلتقي بوزير المالية القطري لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بالقاهرة، وذلك لتعزيز سبل التعاون بين البلدين.
وناقش اللقاء سبل وآفاق  تعزيز وتطوير العلاقات المصرية القطرية في أهم المجالات الاستثمارية المشتركة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

وخلال اللقاء أكدت “السعيد ”أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تشهد تطورات إيجابية، من حيث تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والتنسيق السياسى تجاه القضايا الإقليمية، وخاصة تلك التي تمس العمل العربي المشترك بما يصب فى مصلحة الطرفين.

كما تطرقت “السعيد” إلى دور صندوق مصر السيادي والذي يمثل الذراع الاستثماري للدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد منها وهيكلتها، مؤكدة أن الصندوق يعتبر شريكًا مميزًا للقطاع الخاص، فضلًا عن كونه حائز على ثقة إقليمية ودولية حيث استطاع جذب المستثمرين الأجانب، لافتة إلى تعاون صندوق مصر السيادي مع صندوق قطر للاستثمار.
كما أوضحت د.هالة السعيد أن دولة قطر كانت إحدى أبرز الدول المستهدفة بالجولة الخليجية التي قام بها صندوق مصر السيادي لبحث تعزيز الشراكات الاستثمارية.

التخطيط المالية القطري