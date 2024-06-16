نقيب العاملين بالنظافة: هناك سيارات مخصصة لمخلفات ذبح الأضاحي لتفادي الأوبئة

صرح المهندس أمين حسن النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، بإن العاملين بالنظافة يفصلون المخلفات الخاصة بذبح الأضاحي، عن دونها من المخلفات، مشيرا إلى أن المخلفات العضوية تختلف نهائيا عن المخلفات الصلبة

وأوضح نقيب العاملين بالنظافة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المخلفات الخاصة بالأضاحي لها سيارات معينة عن دونها من المخلفات الصلبة والقمامة، كما تحظى بأماكن مخصصة لاستقبالها، قائلا:" أنه يوجد سيارات مسيرة خصيصا لجمع مخلفات الأضاحي، ولها أماكن معينة تذهب إليها، لتفادي التلوث.

وأكد أمين حسن، أن هناك تكليف من الحكومة يلزم المواطنين بعدم الذبح بالشوارع، وهناك سيارات مجهزة للذبح مع المذابح؛ منوها الى وجود أماكن بها استثناءات بها سيارات تمر في كل وقت

مشددا على تشديد الرقابة من قبل الدولة بعدم الذبح بالشوارع وخاصة بان اغلب الميادين يقيم بها صلاة العيد، منوها إلى وجود ورديات متتالية بعد صلاة العيد

ومن جانبها شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إدارات البيئة بالأحياء حيال الذبح العشوائي بالشوارع والميادين

وأشارت إلى أنها ستتلقى غرفة عمليات الهيئة على مدار 24 ساعة أي شكاوي أو بلاغات أو مخالفات بالذبح العشوائي، بالإضافة إلى حملات على ساحات الصلاة والميادين والشوارع الرئيسية بأحياء.