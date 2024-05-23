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الخميس 23 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

السبت.. عرض صوتي في الملعب الأولمبي بمشاركة البابا فرنسيس

ارشيف
ارشيف
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يشارك طلاب مدرسة هيلين كيلر في بيت حنينا بالقدس في اليوم العالمي الأول للطفل الذي يُعقد في روما برفقة البابا فرنسيس. 
 

ويستعد أربعة طلاب من المدرسة للسفر إلى روما لأداء عرض صوتي في الملعب الأولمبي خلال هذا الحدث الذي يقام السبت والأحد 25 و26 مايو 

 

يتميز هذا اليوم الخاص برسالة من البابا فرنسيس تُعلن انطلاق الفعاليات وتُعبر عن أهمية الأطفال في العالم، حيث قال: "هذه الرسالة موجهة لكل واحد منكم، أيها الأطفال الأعزاء، لأنكم، كما يعلمنا الكتاب المقدس وكما أظهرنا يسوع مرارًا، "ثمينون" في عيون الله.

 

تجدر الإشارة إلى أن مدرسة هيلين كيلر، التابعة لمدارس تراسنطا وحراسة الأراضي المقدسة، متخصصة في تعليم الطلاب ذوي الإعاقات البصرية والمكفوفين.

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