رسميًا.. نهاية موسم حارس مانشستر سيتي للإصابة

أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، نهاية موسم حارس مرمى الفريق، البرازيلي إيدرسون مورايس، بعد إصابته القوية أمام توتنهام.

تعرض إيدرسون مساء الثلاثاء الماضي، لإصابة قوية خلال مواجهة مانشستر سيتي ضد توتنهام، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستبدل إيدرسون خلال مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدقيقة 69، وحل بدلا منه ستيفان أورتيجا.

وكشف مان سيتي تفاصيل إصابة الحارس البرازيلي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، مؤكدًا أن حارس السيليساو خضع لفحوصات في المنطقة المتضررة، التي أوضحت وجود كسر صغير في قَمرة العين اليمنى.

وبالتالي، انتهى موسم إيدرسون مع السيتي، حيث لن يشارك في المباراتين المتبقتين من الموسم الحالي 2023-2024.

غياب إيدرسون لنهاية الموسم

ويفقد مانشستر سيتي، خدمات إيدرسون أمام وست هام يونايتد في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل 19 مايو، وكذا أمام مانشستر يونايتد في في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، المقرر إقامته يوم السبت 25 من الشهر الجاري.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره وست هام على ملعب الاتحاد، إذ في حالة فوزه يتوج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرابع على التوالي.